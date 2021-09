Pochi cambi e “zero pareggi”. Lo stile Mou è ancora lontano

La Roma sa solo vincere o perdere. Sette vittorie e due sconfitte in queste prime uscite stagionali per i giallorossi, ancora in cerca di equilibrio

Con Mourinho la Roma non ha mai pareggiato. In nove uscite stagionali, la squadra del portoghese ha conquistato sette vittorie e perso due volte. Il segno ics sul tabellino non sembra però essere consentito agli uomini giallorossi, che o fanno le cose molto bene o fanno le cose molto male. Come scrive Mimmo Ferretti su La Repubblica, l'equilibrio della Roma sembra essere precario, al pari dei due centrocampisti messi a difesa della porta di Rui Patricio. Gli attaccanti fanno invece bene il loro lavoro, ma in fase difensiva ancora non danno l'apporto sperato.

La sfiducia di Mou nei confronti degli altri centrocampisti a disposizione, porta l'allenatore a schierare sempre gli stessi uomini, il che determina una stanchezza generale del reparto. Il rapporto tra attacco e difesa dice che i gol fatti sono 24 (14 in campionato) ma quelli subiti sono 10: la conferma che non c'è equilibrio tra i reparti. La squadra è ancora in costruzione e, con un mago della difesa come Mou, la giusta chimica si potrà trovare mettendo gli uomini giusti al posto giusto.