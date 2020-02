Petrachi a Dzeko: “Prendi per mano questi ragazzi”

Due giorni dopo la sconfitta col Sassuolo, Paulo Fonseca si è ritrovato faccia a faccia con i giocatori. Il tecnico era stato preceduto da Gianluca Petrachi che ha avuto un confronto, in particolare, con Edin Dzeko, protagonista a fine gara di alcune dichiarazioni esplicite – riporta ‘La Repubblica’ – che avevano fatto capire come il dibattito tattico sia vivo all’interno dello spogliatoio. Il ds ha chiesto proprio a Edin di essere ancora di più una guida, in campo e fuori, investendolo dei gradi di leader. Petrachi ha poi conosciuto i rappresentanti del gruppo Friedkin: il nuovo proprietario proseguirà con l’attuale management, anche sportivo, salvo gradualmente inserire uomini suoi, compreso il figlio Ryan, che sarà presente con continuità a Trigoria. Sul campo Fonseca ritrova Mkhitaryan mentre dovrebbe essere Pastore (che non gioca titolare dal primo novembre). Prosegue invece la terapia conservativa al ginocchio, Diawara, inserito anche nella nuova lista Uefa.