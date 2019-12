Pellegrini verso il rinnovo e un futuro con la fascia

É stato inizio di stagione agrodolce per Lorenzo Pellegrini, che ha dovuto fare i conti con qualche assenza a causa di problemi fisici, ma ha anche dimostrato l’importanza che un giocatore come lui può rivestire nel reparto di centrocampo della Roma. Per la fascia da capitano ci sarà ancora da aspettare, soprattutto in considerazione del fatto che una partenza di Alessandro Florenzi già a gennaio sembra meno probabile. Il rinnovo di contratto, però, sembra essere molto vicino per il centrocampista classe ’96: si discute sulla base di un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione e l’eliminazione della clausola rescissoria che pende sul suo cartellino. Lo riporta ‘La Repubblica’.