Pellegrini-show apre e chiude. C’è pure Abraham

I giallorossi dilagano nella ripresa. Grande prova del capitano pronto a firmare per 5 anni. Veretout segna ancora

Poker di vittorie, poker di gol, e la Roma vola, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Quarta vittoria in altrettante gare ufficiali nel mese di agosto, con la Salernitana travolta nel suo stadio. Nella prima trasferta di campionato — di nuovo con i tifosi al seguito dopo un anno e mezzo — i giallorossi giganteggiano nella ripresa, vincendo 4-0 grazie alla doppietta di Pellegrini, Veretout e al primo centro nel campionato italiano di Abraham. Mourinho ha trasformato la Roma, che si muove sempre più a sua immagine e somiglianza, rimotivando Pellegrini, che sta per firmare un rinnovo contrattuale — dietro la spinta pubblica e non solo del tecnico portoghese che lo blinderà alla capitale per cinque anni a circa quattro milioni a stagione. Sempre più capitano, e protagonista in campo, erede di una fascia che passa da un romano all’altro (con la breve parentesi di Dzeko), Lorenzo risponderà adesso alla convocazione in nazionale, insieme a Zaniolo, che — assente a Salerno perché squalificato — ritrova la maglia azzurra a un anno esatto dall’infortunio al ginocchio rimediato proprio in una partita dell’Italia. Se Abraham timbra per la prima volta con la casacca della Roma addosso, la rete e la bella prestazione sono una conferma per Veretout, che sta già a tre gol in questo avvio di stagione, leader di un gruppo del quale è il cuore. "Quando posso segnare lo faccio — ammette il francese — mi piace correre e il 100% in campo. Mi piace giocare dentro l’area e appena c’è la possibilità di avanzare lo faccio".