Pellegrini reagisce: “Buttati due punti ora testa al Braga”. E Zaniolo corre

“Siamo arrabbiati, abbiamo buttato due punti che dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti! Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!“. È Lorenzo Pellegrini — ancora nel pieno delle polemiche social legate agli auguri fatti su Instagram a Immobile per il compleanno — a chiedere di voltare pagina dopo il deludente pareggio di Benevento, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Giovedì il ritorno d’Europa League, una formalità in pratica, visto che nella gara d’andata i giallorossi hanno battuto 2-0 il Braga. Poi, domenica sera, all’Olimpico, il Milan, occasione preziosa per Fonseca di dimostrare di sapere battere una big. Ha ricevuto nel frattempo l’ok per tornare a correre, Zaniolo.