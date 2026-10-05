Una maglia per due sulla trequarti. Passato anche il secondo fine settimana senza serie A, inizia per la Roma l'avvicinamento al big match di Como. Domenica, in riva al lago, ripartirà la corsa per la banda di Gasperini, arrivata alla prima sosta in testa al campionato. Da domani pomeriggio però, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, quando riprenderanno gli allenamenti, non ci sarà più spazio per il passato e il focus sarà soltanto incentrato sulla sfida a Fabregas. Balla la maglia vicino a Dybala a Malen. Nel primo spezzone di stagione, a completare il terzetto offensivo è stato spesso Soulé, che poche ore fa è riuscito a esordire con l'Argentina. Proprio gli impegni con la nazionale, però, potrebbero farlo partire indietro in vista di Como-Roma. Soulé, infatti, resterà a disposizione di Scaloni ancora un paio di giorni, partecipando ad Argentina-Benin, gara che segnerà l'addio di Messi all'Albi-celeste. Gasperini potrebbe perciò optare per un suo utilizzo a gara in corso, lasciando così la sfida sulla trequarti a Pellegrini e Mora. Il primo domani inizierà la terza settimana di lavoro. Mora, invece, ha lasciato la Capitale per rispondere alla chiamata del Portogallo U21, con cui domani sfiderà la Repubblica Ceca. Comunque vada, entrambi troveranno spazio da qui in avanti, nel calendaric che porterà la Roma a giocare ogni tre giorni.