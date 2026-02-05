Pellegrini e Dybala, missione risparmio: “Rinnovi al ribasso”

Depennata la questione mercato, sull'agenda dei promemoria il direttore sportivo Frederic Massara ha cerchiato un’altra parola: rinnovi. Quelli di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, entrambi sospesi nell’attesa di risposte che — finora — non sono arrivate. I loro contratti scadranno a giugno, ma la pazienza sta resistendo. Per ora. Entrambi vogliono restare a Trigoria; sono disposti a trattare, a ridursi l'ingaggio previsto dai vecchi accordi, non più sostenibili dalla Roma: i quattro milioni stagionali di Lorenzo e gli otto di Paulo vanno rivisti. Al ribasso. Meno della metà dello stipendio attuale. Questa - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - è la condizione necessaria posta dai vertici della società, che però non hanno ancora mostrato interesse a sedersi per un confronto. Uno stallo che alimenta le perplessità di chi è al seguito dei calciatori. Finora, tutte le offerte degli altri club hanno generato sempre la stessa risposta: no, grazie. Pellegrini e Dybala hanno scelto di aspettare la Roma fino a quando sarà possibile. I prossimi giorni saranno decisivi, per il futuro loro e della stagione di Gasperini. Il rendimento di Pellegrini e Dybala in questi confronti sarà cruciale per determinare una svolta nelle trattative.