Pareggiare pallidi e assorti. Non fatelo mai più

Lo spettacolo commovente delle coreografie, con tutto ciò che comporta la loro preparazione. L’entusiasmo, incontrollabile, che monta durante la vigilia nei tifosi d'ogni età, navigati oppure inesperti. L'avvicinarsi sin dalla ; mattina, “micio micio”, allo stadio, chi in compagnia, chi in deliberata solitudine (ma in certi casi, lo sappiamo bene, non si è mai soli). Ebbene tutto questo, scrive Enrico Sisti su La Repubblica, diventa quasi comico se poi chi va in campo si batte senza battersi, molle, inerme, spento, condizionato da estri dissipati senza un perché. fisicità ridotta all'osso, tattiche dimenticate, in totale, contraddizione con il concetto stesso di derby.