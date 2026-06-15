Il milanista era stato già cercato a gennaio da Gasperini
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La Roma guarda in casa Milan, ma non solo per un possibile tentativo per Pulisic. Come riportato oggi da Il Messaggero, per l'attacco giallorosso potrebbe riaccendersi la pista che porta a Nkunku. L'esterno francese già a gennaio è stato accostato alla Roma ed è molto stimato da Gasperini. All'epoca Nkunku rifiutò la destinazione per potersi giocare le proprie opportunità a Milano ma ora le incognite sul futuro del club potrebbero cambiare le cose.
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