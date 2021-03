Pagano leader con benedizione di super Totti

Un traguardo, Riccardo Pagano, già l’ha collezionato: è il primo giocatore delle giovanili della Roma ad essere entrato nella scuderia di Francesco Totti. Centrocampista, classe 2004, punto fermo dell’Under 18 giallorossa, Pagano fa parte della It Scouting, società che scova e supporta giovani talenti, aiutando i club e gli stessi ragazzi con consulenze sotto la stella dell’ex numero dieci, riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica. Un gioiellino, che gioca da mezzala, di piede destro, non altissimo ma esplosivo, bravo sui calci piazzati, con un buon senso del gol e bravo negli inserimenti con o senza palla. Ha ricoperto anche il ruolo di esterno offensivo e di finto nove, può fare il trequartista all’interno del 4-2-3-1 e ha lavorato molto per migliorare in fase difensiva. A fine febbraio la Roma ha fatto firmare a Riccardo il suo primo contratto da professionista, un attestato di stima importante, per quello che viene considerato uno dei talenti più brillanti del settore giovanile di Trigoria.