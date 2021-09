Otto minuti di Mou: così lo Special One motiva la squadra

Contro il Sassuolo tutti a disposizione nonostante gli acciacchi post Nazionali

La caccia alla quinta vittoriaconsecutiva comincia fuori dal campo, dalle cose da dire ai calciatori in otto minuti, scegliendole accuratamente e sintetizzandole dopo otto ore di riunione con lo staff, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Mourinho semplifica agli occhi dello spogliatoio concetti e motivazioni frutto di lunghi studi e ragionamenti. Cura dei particolari e massima attenzione alla gara di stasera contro il Sassuolo. Tutti a disposizione nonostante gli acciacchi post Nazionali. C’è anche Pellegrini il cui contratto per lo Special One non è un problema: “Ogni giorno che passa è più vicino a firmare il rinnovo. Per me non c’è storia: io lo voglio tanto, lui anche, il club pure. La situazione è vicinissima a finire bene. Sarà il nostro capitano per tanti anni".