Oliveira: “Non ho paura, so di valere”

Il centrocampista portoghese non si tira indietro, è pronto a prendersi la scena e guidare i compagni nelle prossime sfide

“Sono un calciatore a cui piacciono le sfide. Non ho paura di venire qui con la formula del prestito, a 29 ho già dimostrato il mio valore nel calcio“. Si scrive “Sergio Oliveira“, si legge “personalità“, come riporta Andrea Di Carlo su La Repubblica. Quella di cui è all’affannosa ricerca per la sua Roma José Mourinho. “Il mister è abituato a vincere e ad avere giocatori importanti. La Roma ne ha molti, io mi sento uno in più che arriva in squadra: sento la responsabilità di aiutare la Roma a crescere e a raggiungere gli obiettivi". Il centrocampista portoghese non si tira indietro, è pronto a prendersi la scena e guidare i compagni nelle prossime sfide in campo. In quale ruolo? Prova a fare chiarezza: “La mia posizione preferita è in un centrocampo a tre come numero 8 oppure in un centrocampo a due quello più basso. Ma posso giocare dove vuole il mister e dove ne ha bisogno, dove posso mostrare le mie qualità.” Sin da subito, perché la maglia numero 27 giallorossa lo aspetta già domenica contro il Cagliari.