Olimpico, lite sul terreno. Roma e Lazio: “Indegno”. La replica: “È a norma”

"È oggettivo che il manto erboso non era messo bene"

Quello stesso campo che per tutta la stagione li dividerà, ora unisce. Il cattivo stato dell’erba dell’Olimpico mette d’accordo Mourinho e Sarri. Come riportato su La Repubblica, lo Special One è stato il primo: “Dire che ci siano rapporti tra l’infortunio di Smalling e il campo è cattivo e rifiuto questa connessione. Tuttavia è oggettivo che non era messo bene, ma ho fiducia e spero che sia in condizione più accettabili“. Sarri gli ha fatto eco: “Il campo è una vergogna per tutta la città. Ho visto qualche minuto della Roma e raramente ho notato un manto erboso messo così male, è indegno“. A tranquillizzare tutti ci ha pensato Sport e Salute che gestisce l’Olimpico: “Speriamo che mister Sarri possa cambiare idea già da domani sera. Rispetto alla precedenti partite, tutti hanno potuto verificare le attuali buone condizioni del manto erboso che soddisfano in pieno i requisiti del Pitch Quality Program Uefa“.