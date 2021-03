Oggi contro i Viola a caccia del riscatto: “Non siamo depressi”

Le due partite della Roma viaggiano su binari paralleli: da una parte Fonseca e la squadra, impegnati stasera contro la Fiorentina, dall’altra i Friedkin, che con Fienga e Scalera riprendono a parlare dello stadio col Campidoglio. L’incontro è andato in scena ieri ed è stato, per ora, interlocutorio, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Per ora il club ha comunicato al Comune la volontà di creare un nuovo progetto e il Campidoglio ha preso atto confermando la volontà di collaborare. I discorsi saranno ripresi le prossime settimane e viaggeranno parallelamente al futuro della squadra. Che inizierà a delinearsi stasera, con la delicata sfida alla Fiorentina. “La squadra non è entrata in depressione come invece hanno fatto molti fuori di qui, ho visto i giocatori che hanno capito gli errori fatti e dove migliorare“, Fonseca prova a fare la voce grossa: l’amarezza post-Milan si tramuta quasi in fastidio, anche se il portoghese è consapevole che solo attraverso i risultati riuscirà a proteggere la panchina.