Notte da giganti. I dispetti di mercato, la classifica: Inter-Roma va oltre il campo

San Siro per due stagioni indimenticabili ha esultato per le vittorie del portoghese José Mourinho. Ora gli interisti temono che a espugnare il Meazza possa essere il connazionale Paulo Fonseca, che a differenza del vate di Setubal ha impiegato mesi a imparare l’italiano, e in conferenza stampa usa toni prudenti: “L’Inter ha un grandissimo allenatore. Sarà difficile, ci serviranno coraggio e rigore difensivo”, dice il tecnico della Roma, che a Milano si gioca la possibilità di scavalcare temporaneamente Cagliari e Lazio, impegnata domani in casa contro la Juventus, scrive Vanni su La Repubblica.

Quello di calendario è solo l’ultimo incrocio per due squadre che, dalla scorsa estate, hanno intrecciato i propri percorsi in tutti i modi possibili. Sul mercato, con il mancato passaggio in nerazzurro di Dzeko (recuperato dall’influenza e oggi in campo) e Lorenzo Pellegrini e il braccio di ferro per Barella. La Roma è arrivata a giocarsi un posto in Champions con un’infermeria affollata, fino alla soglia spaventosa di 9 titolari indisponibili nello stesso momento, tra ottobre e novembre. Fonseca non avrà Kluivert, fermato per una decina di giorni dall’infortunio subito domenica. Torna invece Zaniolo dopo la squalifica: sarà la prima volta dall’inizio a San Siro contro la “sua” Inter.