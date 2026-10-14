Mourinho: "Affrontare la Roma per me non è normale, devo dimenticare dove sono"

Salvatore Foti oggi allena l'Acireale in Eccellenza ed è squalificato per 7 giornate, allora era il vice di José Mourinho, che stasera torna a Roma da avversario con il Real Madrid. Arrivò a gennaio e al suo fianco è rimasto per tutti i suoi anni a Roma, oltre ai 15 mesi in Turchia. Intervistato da Matteo Pinci de 'La Repubblica', Foti ha parlato del match di stasera e del rapporto unico con Mou. Ecco le sue parole:

Foti, che ricordi ha di quegli anni? "Incredibili. Ci sentivamo dentro qualcosa di bellissimo. C'era un legame quotidiano, un'empatia, un'alchimia unica".

Ci racconta le emozioni più belle?" Dopo la vittoria della Conference, prima di fare il giro della città, José si mise al volante del pullman e iniziò a guidarlo. Fece un giro a Trigoria, da autista della squadra. Poi, al ritorno, Zaniolo rubò la sua Vespa e si mise a girare come un pazzo nel centro sportivo, ridevamo tutti. E la sera andammo a fare serata insieme, squadra e staff. Non José, lui non venne".

L'anno dopo, invece, perdeste in finale con il Siviglia. "A fine partita eravamo tutti distrutti e lui ci radunò in cerchio. Ricordo perfettamente cosa ci disse: "Nulla cancella quello che avete fatto, le medaglie le hanno loro, ma senza alcune decisioni dell'arbitro questa partita l'avreste vinta voi". Poi disse che non voleva vedere nessuno piangere e aggiunse una cosa stupenda: "Non vado via, io e voi siamo una cosa sola". Siamo stati uno spettacolo. Ma quel giorno qualcosa si era rotto".

L'esonero arrivò dopo otto mesi. "Ci vedevamo tutti a Trigoria alle 9 per la colazione. Lui era stato chiamato negli uffici alle 8, disse prima a noi dello staff e poi alla squadra che lo avevano esonerato. Molti hanno pianto. Ma meritava un addio diverso, per lui fu come andare via di casa, spesso dormiva anche a Trigoria".

Che rapporto aveva con Mou? "Ci saremmo tutti buttati nel fuoco. Durante una partita c'era stato un battibecco tra me e Matic: fu lui a farci ricucire subito. Ha sempre apprezzato la mia schiettezza".