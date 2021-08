Mou si accontenta del centrocampo e aspetta gennaio

Il tecnico è realista nel comprendere le attuali esigenze della Roma

A sei giorni dalla chiusura del mercato, Mourinho è consapevole di non poter pretendere il tanto atteso centrocampista, realista nel comprendere le attuali esigenze della Roma, bloccata dal punto di vista della liquidità dagli esuberi ancora pesanti sul bilancio, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Se, in questo senso, nulla cambierà nelle prossime ore, il tecnico portoghese – come d’altra parte ha ammesso lui stesso più volte – si farà andar bene la rosa a disposizione, aspettando magari un altro rinforzo dal mercato di gennaio. Le prime due gare stagionali ufficiali, con Trabzonspor e Fiorentina, oltre a coincidere con due vittorie, hanno dato la sensazione che la squadra giallorossa stia assimilando gradualmente i concetti dello Special One, sopperendo ad alcune carenze tecniche e qualitative, con caratteristiche di compattezza e personalità.