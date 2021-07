Mou pressa il club. Idea scambio Florenzi-Perisic

Il tecnico scontento perché il mercato è ancora fermo. Obiettivo: costruire un “Istant team”

Ancora non dà chiari segnali di nervosismo, ma certo Mourinho non vede l’ora che i Friedkin e Tiago Pinto completino il mercato, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. O, quantomeno, diano una bella accelerata sul fronte acquisti, completando la rosa per la prima di campionato del 22 agosto. Anzi, per il preliminare di Confederation League del 19 agosto. In questo senso — in attesa che i Friedkin riescano a stringere con l’Arsenal per il tanto richiesto centrocampista svizzero Xhaka (gli inglesi continuano a chiedere 20 milioni, mentre la Roma ne ritiene sufficienti 15 per un ventinovenne) — Mou spinge per un ultratrentenne, nel tentativo di provare a costruire un Instant team. Si tratta dell’esterno offensivo croato, Ivan Perisic, quasi 33 anni e in scadenza tra un anno all’Inter. La pedina chiave sarebbe Alessandro Florenzi, pronto a rientrare dopo la vittoria dell’Europeo, reduce dal prestito al Psg. Ha altri due anni di contratto con la Roma, un paio di anni d’età in meno di Perisic e sarebbe l’ideale per Inzaghi che come terzino destro ha perso Hakimi. I due giocatori prendono all’incirca lo stesso stipendio (quasi 4 milioni, bonus compresi), e il costo del cartellino è simile.