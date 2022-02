Mou pensa allo Spezia con un occhio al sorteggio

La priorità della Roma è quella di evitare il Marsiglia degli ex e il Leicester

Con la testa allo Spezia e con l'occhio al sorteggio. A Trigoria si continua a preparare la sfida di campionato contro la squadra di Motta, ma oggi Mourinho, come riporta Andrea Di Carlo su La Repubblica, concederà un break alla squadra per seguire il sorteggio di Conference: i giallorossi sono testa di serie e conosceranno l'avversario per le gare del 10 marzo e del 17 marzo. La priorità della Roma è quella di evitare il Marsiglia degli ex e il Leicester. Intanto il tecnico ha recuperato Zaniolo, El Shaarawy, Mancini, Shomurodov e Mkhitaryan, si attende solo il rientro di Carles Perez. Mourinho sta ragionando sulla possibilità di tornare alla difesa a 4 per dare più incisività offensiva alla sua squadra, ma la media punti da 1.96 con il 4-2-3-1 è un altro motivo per cambiare.