Mou non vuole più distrazioni. E punta tutto su Zaniolo

I Friedkin e il tecnico si aspettano che Nicolò inizi ad accumulare numeri e prestazioni degni del suo potenziale

Josè Mourinho non ammette più distrazioni: vuole che a parlare da ora in poi sia solo il campo e si aspetta che Nicolò Zaniolo diventi l'arma in più della Roma in questo finale di stagione, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Finora si è parlato fin troppo di rinnovo, futuro e mercato, ma lo Special One punta forte sul classe '99 e spera di veder lievitare il suo rendimento. Solo 2 gol realizzati dal giocatore finora, poi qualche problema fisico e qualche atteggiamento che non ha fatto impazzire Mourinho: ed ecco spiegata la panchina iniziale contro lo Spezia. E ora i Friedkin e Mourinho si aspettano che il ragazzo inizi ad accumulare numeri e prestazioni degni del suo potenziale.