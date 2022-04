Mou contro gli arbitri: “Non ci riconoscono il diritto di vincere”

Il secondo tempo dei giallorossi è un crescendo e con El Shaarawy mandano probabilmente in frantumi il sogno scudetto del Napoli

Parte in sordina la Roma al Maradona: il Napoli trasforma un rigore procurato da Ibanez e si porta in vantaggio nei primi minuti di gioco, controllando di fatto il resto della prima frazione, come riporta La Repubblica. Ma il secondo tempo dei giallorossi è un crescendo: la squadra di Mourinho sale in cattedra e con El Shaarawy manda probabilmente in frantumi il sogno scudetto della squadra di Spalletti.