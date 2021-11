Mou: “Bello vincere così, meglio di un 5-0”

"E’ un successo di sforzo e concentrazione del gruppo”, gongola il portoghese. Che però rischia di perdere a lungo Lorenzo Pellegrini

“Non c’è niente di più bello che segnare e vincere in questo stadio davanti a questo pubblico che amo dal primo giorno e chi mi ha fatto sentire a casa sin dal primo giorno”. Contiene la gioia a fatica Tammy Abraham, come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Lanciati nella corsa al quarto posto i giallorossi si aggrappano al loro attaccante battendo il Torino e infilando la seconda vittoria consecutiva in campionato senza subire reti. Anche Mourinho si gode la crescita: “Mi piace più vincere così che 5-0. E’ un successo di sforzo e concentrazione del gruppo”. Che rischia di perdere Lorenzo Pellegrini a lungo. Il capitano è stato bloccato per un problema muscolare alla coscia destra. “Lo rivedremo tra settimane”, scuote la testa Mou. Di sicuro salterà la trasferta di Bologna e la gara di sabato contro l’Inter.