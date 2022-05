Morso di Zeman a Mourinho: “La Conference? Torneo di serie B”

Due uomini opposti in tutto, dalla carriera al palmares, ma soprattutto nell’idea di calcio

Zeman vs Mourinho , parte 3. Incredibile ma vero, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Sembrava fantascienza, fino a pochi mesi fa, pensare di poter inserire i due nello stesso discorso. Due uomini opposti in tutto , dalla carriera al palmares, ma soprattutto nell’idea di calcio. Spettacolo e poco equilibrio il primo, solidità e cattiveria agonistica il secondo. Ma evidentemente gli opposti si attraggono ed eccoci alla terza puntata di un inatteso botta e risposta a distanza.

Prima la preferenza del Boemo nei confronti di Sarri alla vigilia del derby (vinto dai giallorossi per 3-0), quando definì deludente il lavoro finora svolto da Mourinho alla sua prima stagione sulla panchina della Roma. Poi ci fu la risposta in pieno stile “Special One” (“Un allenatore con 25 titoli non va a rispondere ad un allenatore con due Serie B vinte”) che sembrava aver chiuso definitivamente la questione, la pungente ironia del tecnico portoghese che sembrava aver seppellito la discussione.

E invece il tutto è nuovamente esploso con le ultime dichiarazioni del tecnico del Foggia, esattamente nel giorno del suo 75simo compleanno. “Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? È un segno di quello che è questa competizione. Ma che coppa è, prima non c’era, non esisteva. È una competizione di basso livello, una coppa nuova dove giocano i paesi calcisticamente sottosviluppati. C’è stato anche il Barcellona ma penso l’abbia lasciata apposta". L’attesa è tutta per la conferenza stampa di oggi (ore 16) quando José Mourinho tornerà a parlare.