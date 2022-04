Mkhitaryan è l’unica brutta notizia da Leicester

L'armeno ha dovuto abbandonare la semifinale di andata dopo un’ora di gioco, per un problema rimediato al flessore della coscia destra

Si è fermato sul più bello , con la Roma in vantaggio al King Power Stadium e con la finale di Tirana più vicina: l’aria sconsolata , la smorfia di disappunto in direzione della panchina, prima di essere sostituito. L’infortunio muscolare di Henrikh Mkhitaryan, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, è l’unica brutta notizia della notte di Leicester: l’armeno ha dovuto abbandonare la semifinale di andata dopo un’ora di gioco, per un problema rimediato al flessore della coscia destra.

José Mourinho, salvo sorprese, non avrà a disposizione il calciatore per la sfida di ritorno, in programma giovedì prossimo in un Olimpico che si preannuncia infuocato.