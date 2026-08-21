La priorità è Luis Henrique, ma con un occhio di riguardo ai paletti economici fissati dall'Uefa. La trattativa per Malick Fofana, ala sinistra del Lione, è congelata per motivi finanziari e non solo: il ds D'Amico vuole prima chiudere la partita dell'esterno sinistro, da schierare come vice Wesley. Tutte le strade portano a Luis Henrique, ma l'intesa va ancora perfezionata. Complici le pretese economiche dell'Inter, che continua a chiedere 30 milioni per l'acquisto a titolo definitivo e non accetterà la via del prestito con diritto di riscatto: pretende almeno l'obbligo, magari condizionato. La sensazione è che l'affare possa sbloccarsi negli ultimi giorni del mercato. Il tecnico Gasperini è in pressing su D'Amico: Luis Henrique è l'ideale per il gioco della Roma e può giocare anche da ala. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Gasperini, al contrario, pensa che sia necessario anche un altro intervento in attacco. I nomi della sua lista dei desideri sono sempre gli stessi: Leao e Nkunku del Milan; Endrick del Real Madrid; Fofana del Lione. L'arrivo di Mora ha cambiato i piani per l'ala belga, la Roma ha capito di non potersi permettere sforzi economici e il Lione chiede almeno 40 milioni. La parola d'ordine, a Trigoria, è prudenza. L'ipotesi del doppio colpo non è tramontata, ma potrà concretizzarsi soltanto a una condizione: l'ala di ruolo arriverà solo dopo una cessione che garantisca almeno un incasso da 35 milioni.