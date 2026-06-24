Se il Mondiale sta rallentando alcune possibili operazioni in uscita per la Roma (vedi Koné), sta anche confermando alcune sicurezze nelle possibili scelte di mercato di Gasperini. Il tecnico non aveva certo bisogno di vederlo all'opera con la nazionale, ma una conferma è arrivata anche da li per Leo Ostigard, ora in forza al Genoa. E proprio ad agitare il popolo rossoblù - come viene spiegato dalla pagine di Repubblica - sono le sue prestazioni ai Mondiali. Dopo l'interesse dell'Inter, anche la Roma avrebbe messo gli occhi sul centrale norvegese, peraltro in un incrocio tutto particolare visto che i giallorossi stanno pensando a lui nel caso in cui l'Inter decida di virare su Ndicka invece che sul difensore del Genoa. In questo caso però ad avere il coltello dalla parte del manico è proprio il Genoa. Ostigard è stato riscattato a gennaio ed è completamente dei rossoblù con un contratto sino al 2030. Inoltre non ha mai espresso la volontà di andare via. Dunque una sua, eventuale, cessione dovrà arrivare solo a fronte di un'offerta irrinunciabile. Lopez e i suoi non hanno urgenza di vendere e dunque in questo caso come accade per altri club si può parlare di bottega molto cara anche per il Genoa.