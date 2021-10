Max&Mou: segreti, passioni e manie a confronto. Allegri e Mourinho gli ultimi pragmatici

Due degli allenatori più iconici della serie A si preparano alla sfida all'Allianz Stadium

Mourinho e Allegri già si profilano sul rettilineo dello Stadium e chissà se domenica qualcuno vincerà di corto muso o se uno metterà il muso all’altro come non raramente in passato. “Ripete sempre le stesse cose, dietro quell’arroganza si nasconde l’insicurezza” disse un giorno Max a Le Iene parlando di Mou. Il quale si mise la famosa mano all’orecchio dopo aver battuto il rivale a Torino, in Champions , con il Manchester United.

Passano per difensivisti, sono più che altro pragmatici. Come ricorda Maurizio Crosetti su La Repubblica, non amano l’integralismo tattico, e se forse Allegri è diventato più cinico, Mourinho sembra ammorbidito dal tempo. Quando a Mou ricordano quei pullman parcheggiati davanti alla porta, lui risponde con le statistiche dei gol fatti: quasi sempre più degli altri. Quando a Max chiedono lo spettacolo, lui risponde che per divertirsi è meglio andare al circo e che i secondi arrivati non li ricorda nessuno.