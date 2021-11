Maresca fermato. Pinto all’attacco: “Roma danneggiata”

Il gm della Roma non si ferma e continua a sparare a zero sulla gestione arbitrale nei confronti dei giallorossi

Si potrebbe definire selezione naturale: chi non si adegua, si ferma. L’ultimo è Fabio Maresca , l’arbitro di Roma-Milan a cui la partita dell’Olimpico costerà una sospensione di almeno due turni. Forse di più. Come riporta Matteo Pinci su La Repubblica , domenica il Var Mazzoleni ha provato a correggerlo, Maresca ha confermato il “rigorino” su Ibrahimovic all’Olimpico.

Facendo infuriare il designatore Rocchi, che ha deciso per lo stop. E il general manager della Roma Tiago Pinto: “Siamo chiaramente danneggiati – ha detto a Sky – non cerco alibi ma non posso nascondere come, in queste 11 giornate, quattro volte gli arbitri abbiano sbagliando applicando un metro sempre diverso. È il momento di dire basta“.