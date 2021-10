Mancini: “L’ambiente a Roma c’è. Mourinho è il più bravo a lavorare sulla testa”

Le parole dell'ex giallorosso: "Anche a Milano Mourinho puntava su un gruppo ristretto, 13-14 calciatori. Non vuol dire che gli altri non siano validi, ma facendo giocare sempre gli stessi lui crea delle sinergie"

Amantino Mancini , che ha vestito la maglia della Roma dal 2003 al 2008, ha parlato a Matteo Pinci de La Repubblica della sua esperienza in giallorosso, parlando anche di Mourinho , conosciuto ai tempi dell' Inter . Queste le sue parole.

Come vede Mourinho dato che lei l'ha conosciuto all’Inter… Ma José è un allenatore fantastico, il più bravo a lavorare sulla testa. E’ un allenatore della mente, sa assorbire i tuoi pensieri negativi. E ha un’esperienza nella gestione degli uomini eccezionale, riuscirà a far capire che è stato solo un inceidente di percorso.

Non rischia di perdere mezza squadra? Anche all'Inter lui puntava su un gruppo ristretto, 13-14 calciatori. Non vuol dire che gli altri non siano validi, ma facendo giocare sempre gli stessi lui crea delle sinergie, si conoscono, funzionano meglio, si trovano.