Maledizione Stadium, Fonseca preoccupato: “Ora testa al derby”

La maledizione continua: la Roma perde ancora, 3-1, allo Juventus Stadium. Per i giallorossi, le assenze di Zaniolo e Dzeko si sono fatte sentire e la squadra è stata schiacciata dai bianconeri. L’unica nota positiva della serata è che i giallorossi tornano a segnare allo Stadium dopo cinque anni e mezzo. Il derby è ormai alle porte, rientrerà Dzeko mentre, ovviamente, non ci sarà Zaniolo. Nelle prossime ore, invece, verrà valutato Diawara, uscito durante il secondo tempo , nella partita di ieri, per un problema al ginocchio sinistro.