Alla fine c'è sempre Malen. L'olandese torna a segnare - sesto gol stagionale - la Roma gestisce e poi all'ultimo Pisilli chiude la pratica granata. "È fortissimo, ha avuto un impatto incredibile", racconta proprio Pisilli. La Roma resta in testa alla classifica a punteggio pieno e nella quarta vittoria consecutiva in Serie A, scopre anche l'attitudine mancina di Molina, l'importanza di De Roon e conferma la leadership difensiva di Balerdi. Ma tra tante storie nuove, c'è anche quella di Pisilli: alla prima occasione da titolare della stagione, il ragazzo cresciuto a Trigoria risponde con un gol. Gasperini gli consegna le chiavi del centrocampo accanto a Cristante. È il secondo gol stagionale, scrive Marco Juric su La Repubblica. Contro la Fiorentina Pisilli fa Pisilli: compare dove un centrocampista dovrebbe arrivare un attimo dopo, e invece lui è già lì. Pisilli era finito dentro i ragionamenti di mercato proprio perché cresciuto nel vivaio e quindi capace di generare una plusvalenza piena. Qualcuno ha bussato a Trigoria, ma la Roma ha resistito. A Torino arriva la prima risposta pesante. Novantacinque minuti e il gol. Un altro. Esattamente quel di più che tutti, Gasp in primis, chiedono a Koné. Pisilli riesce a darla senza che nessuno lo chieda.