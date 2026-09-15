Tris di giallorossi per le prossime tre amichevoli dell'Argentina. Scaloni ha convocato Leonardo Balerdi, Matias Soulé e Santiago Castro per il match contro Bolivia (30 settembre), Burkina Faso (3 ottobre) e Benin (6 ottobre). Il centrale ha convinto tutti dopo le ottime prestazioni con la maglia giallorossa, tornano anche i due attaccanti che erano finiti fuori dalle rotazioni del tecnico. Fuori Dybala e Molina. Chiamata anche per Lionel Messi che aveva annunciato l'addio alla nazionale ma saluterà i tifosi nell'ultima col Benin al Monumental e poi lascerà la Seleccion. Il 6 ottobre saranno presenti anche Paulo e Nahuel, infatti la nazionale campione del Mondo del 2022 è stata invitata per la partita d'addio della 'Pulce'.