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La Roma vola in campionato

La Roma si gode il primo posto in classifica in attesa della sfida contro l'Inter in programma sabato. Ad oggi la Roma ha subito un solo gol in campionato, quello di Ederson in uno dei pochi tentativi dell'Atalanta. Nei cinque top campionati europei solo l'Arsenal, vice campione d'Europa, può vantare un numero simile. In Germania guida il Friburgo sempre con 1 gol subito, ma in tre partite. In Spagna la migliore difesa è quella di Real Madrid e Barcellona con 4 mentre in Francia ci sono quattro squadre con due. Rispetto alla passata stagione è aumentata la qualità della rosa. Fuori Ndicka, Wesley e Koné. Dentro Balerdi, Molina e Pisilli. I primi due sono appena arrivati. Nazionali argentini (il primo non ha partecipato al mondiale solo perché infortunato, l’altro, campione con Dybala in Qatar, è tornato da vicecampione), non giocatori qualsiasi. Il flashback è d’obbligo. L’anno scorso Gian Piero avrebbe sostituito Ndicka e Wesley con Ziolkowski e Tsmimikas che non sono più a Trigoria. Non c’è da aggiungere altro. Al posto di Koné, avrebbe giocato El Aynaoui, scaricato dopo appena una stagione come gli altri due.

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