Oggi si è tenuta l'assemblea della Lega Serie A a Milano dedicata al dossier sui diritti televisivi internazionali. Nel corso della riunione, l’amministratore delegato Luigi De Siervo e l’advisor Jp Morgan hanno illustrato ai club le offerte ricevute da diversi fondi d’investimento interessati ai diritti esteri. Al momento, però, non è ancora emerso un orientamento definitivo da parte delle società, chenon hanno avuto modo di analizzare nel dettaglio le singole proposte. Presente il Ceo giallorosso Galantic che ha riposto ai cronisti presenti: "È stata una prima riunione, tutto bene”.