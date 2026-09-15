Nonostante il divieto di trasferta per i residenti nel Lazio, ieri lo stadio Olimpico di Torino era pieno di tifosi della Roma provenienti da tutta Italia. In tanti al fischio finale hanno esposto gli striscioni per chiedere le maglie ai proprio beniamini, solo uno è stato il fortunato ad aver ricevuto quella di Dybala. Paulo si è avvicinato verso il bambino, lo ha indicato e gli ha regalato la divisa. Il piccolo tifoso è poi scoppiato a piangere con il padre incredulo al suo fianco. Un bel gesto quello di Paulo, un campione dentro e fuori dal campo.

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