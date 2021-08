Lukaku è già del Chelsea. Dzeko tentato dal trasferimento all’Inter

Il bosniaco spalmerebbe uno stipendio da 7,5 milioni attuali in due anni (4,5 all’anno)

Da quando l’argine è caduto, il risultato era annunciato. Ora è anche fatta: Romelu Lukaku sarà presto un nuovo giocatore del Chelsea per una cifra che si aggira sui 115 milioni di euro, scrive Giulio Cardone su La Repubblica. E’ un’operazione clamorosa che apre un effetto domino in Italia, perché i nerazzurri ora devono individuare il sostituto del belga. Le opzioni principali sono due: Zapata e Dzeko. Non separatamente ma insieme. C’è un accordo verbale tra la Roma e il bosniaco: se quest’ultimo avrà la possibilità di andare via, allora la società non creerebbe problemi. Dzeko è molto tentato e spalmerebbe uno stipendio da 7,5 milioni attuali in due anni (4,5 all’anno). Per il club giallorosso l’indennizzo sarebbe contenuto in pochi milioni.