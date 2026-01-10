Dovbyk mette nei guai la Roma, che non molla Zirkzee: Ferguson verso l’addio

Artem Dovbyk si è fermato nel momento peggiore. L’infortunio rimediato a Lecce si è rivelato più serio del previsto: rischia due mesi di stop. Una notizia pesante per Gasperini. Che complica il mercato di gennaio della Roma. Perché l’ucraino era il nome individuato per liberare spazio e rendere possibile il doppio colpo in attacco. Sul tavolo c’era il forte interesse del Fenerbahce e una richiesta di informazioni del Genoa e del Napoli. Un piano che da oggi dovrà, per forza di cose, cambiare. Dovbyk - sottolinea Marco Juric su 'La Repubblica' - rappresentava la chiave per alleggerire il reparto offensivo - sia in termini di ingaggio che di spazio (liste) - e permettere alla Roma di affondare il colpo su Raspadori e Zirkzee. Nonostante il ko dell’ucraino, le due trattative restano in piedi. Il club inglese vuole prima scegliere il nuovo allenatore e ridefinire le proprie priorità tecniche, rimandando ogni decisione sugli attaccanti. La volontà della Roma, però, non è cambiata: Zirkzee resta l’obiettivo numero uno e l’idea è quella di chiudere l’operazione - da 40 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions - assecondando i tempi dello United. Per chiudere le operazioni Raspadori e Zirkzee, un’uscita diventa inevitabile. Con Dovbyk bloccato dall’infortunio, Bailey dalla mancanza di acquirenti, il sacrificato potrebbe diventare Ferguson. Formalmente si tratterebbe di una risoluzione anticipata del prestito con il Brighton, con la stessa Roma che dovrebbe trovare un nuovo acquirente per l'attaccante. Il Napoli è interessato in caso di cessione di Lucca.