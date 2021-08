L’addio di Dzeko: scelta inevitabile di un campione incompreso

"Eticamente si può discutere, professionalmente, per quel che gli resta da giocare ad alto livello, forse no"

Dzeko ha smesso di essere ufficialmente della Roma dopo la lite con Fonseca. Da quel momento il treno ha deragliato. Momenti sì, momenti no. Continue voci di cessione che diventavano, gradualmente, grida vendicative. Sensazioni scomode che, sempre gradualmente, assumevano i contorni di una palese e irreversibile incomprensione, tecnica ed umana. All’inizio Dzeko sembrò un acquisto sbagliato, 20 milioni buttati. Ma Dzeko no, non poteva essere veramente l’ultima bufala. Furono duri quei primi mesi di attività. Si pensava che facesse comodo solo per la rima: con spreco. Poi la svolta. Un campione. Non uno da trenta reti a stagione, certo, ma uno capace di inventarsi un attacco sì, uno in grado di saper giocare dentro e fuori dall’area, di mettere al servizio della squadra tutte le sue conoscenze da trequartista.