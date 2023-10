La Roma vola a Cagliari con cinque allenatori nel borsone

Mourinho da giorni è sotto esame. La partenza a rilento della Roma ha deluso e non poco i Friedkin che potrebbero arrivare al suo esonero al prossimo passo falso

Redazione

Più allenatori che punti in classifica. Un paradosso romanista che questa sera andrà in scena a Cagliari dove José Mourinho si gioca il futuro sulla panchina giallorossa, scrive Marco Juric su La Repubblica. Lo Special One da giorni è sotto esame. La partenza a rilento della Roma ha deluso e non poco i Friedkin che pur di salvare la stagione, e l’agognato posto in Champions League, potrebbero arrivare all’esonero al prossimo passo falso.

Dopo Genova Tiago Pinto ha sondato il terreno con Igor Tudor, ex allenatore dell’Olympique Marsiglia, club americano molto vicino alla proprietà giallorossa. E con Christophe Galtier, ex Psg e Nizza, attualmente vicinissimo alla panchina dell’Al-Duhail. Da Trigoria una telefonata è partita anche direzione Argentina. Destinatario Marcelo Gallardo, vecchio pallino di Tiago Pinto. Anche i Friedkin sarebbero scesi in campo, contattando l’ex ct tedesco Flick.

Impegnarsi a stagione in corso con un altro allenatore che non abbia il pedigree titolato richiesto dagli head hunter romanisti, è sembrato troppo rischioso. Almeno dopo Genova. Dopo questa sera chissà, con una sosta per pensare ed eventualmente decidere. Magari rincorrendo la suggestione chiamata Antonio Conte.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.