La rivolta dei quartieri: “A Ostia nun c’è manco un laziale”

A Monte Sacro c'è chi propone una petizione per riaffermare che "qui siamo solo romanisti"

Si parte dall’Esquilino, dove per ogni 100 aquile ci sono 335 lupi. Stesso rapporto a San Lorenzo. Segue la zona intorno a via XX Settembre e quella che circonda la città universitaria. Quindi, a Est, Torre Angela, Tor Vergata e Barcaccia. È quindi la volta del I Municipio, con il Celio e il centro storico. Qui il rapporto si abbassa a 313 romanisti ogni 100 laziali. Seguono il Pigneto e Torre Maura, Casal Bertone e il Salario. Trastevere si attesta a 303 giallorossi ogni 100 biancazzurri.

Mentre, dopo essere passati per la zona Nord del Tuscolano, si tocca quota 301 in Prati e 300 a Testaccio, che ancora oggi custodisce i resti (piuttosto malandati) del primo storico stadio della Roma. L’orgoglio della Sud si fa sentire anche all’Acqua Vergine, al Quadraro, al Tuscolano Sud e alla Borghesiana. Al Villaggio Giuliano Dalmata, a Centocelle e al Casilino. Ancora: Villa Gordiani, l’Appio Latino e l’Appio Claudio, il Qudraro, il Nomentano e l’Alessandrino. A chiudere la top 32 è Tor Tre Teste: 292 romanisti per ogni 100 laziali.

Ora i quartieri più biancocelesti (ma comunque a maggioranza giallorossa). Ciampino e Ostia Sud sono in testa con 42 laziali ogni 100 romanisti. Seguono Casal Monastero, Ostia Nord, la zona attorno all’Aeroporto dell’Urbe, la Bufalotta e Morena. A Quarto Miglio il rapporto si abbassa già a 40 a 100. È la volta di Settecamini, San Basilio, Labaro e Settebagni. Ancora: Gregna, La Rustica, Tor Cervara, Boccea e Casalotti. Quindi Fidena, Tor di Quinto, l’Appia Pignatelli, la Serpentara, via dell’Omo al Prenestino, piazzale degli Eroi e Casal Boccone.

C’è chi giura di non aver mai visto un laziale in oltre 40 anni di vita a Ostia. A Monte Sacro c’è chi propone una petizione per riaffermare che “qui siamo solo romanisti”. Mentre i biancazzurri si battono il petto nelle chat del calcetto e del Fantacalcio, dove Prati è diventato un caso: lì, in piazza della Libertà, i laziali hanno la loro casa dal 1900. Messi al corrente della massiccia presenza di romanisti, masticano amaro: “Siamo arrabbiati per il rione d’origine, ma ci sta...”.