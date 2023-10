La risposta di Mou: “Volevo la vittoria al resto non penso”

I pugni stretti e un urlo liberatorio verso la panchina. Quello di Belotti "è gol, è gol". Ma il 3-0 del Gallo è anche la certificazione del pericolo scampato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Gioco, partita, incontro. José Mourinho e la sua Roma tornano a vincere fuori casa dopo sei mesi e con i 4 gol al Cagliari si regalano due settimane di serenità dopo le tante voci dei giorni scorsi. "Non sono più un ragazzo e so quello che voglio per me - ha commentato Mourinho a fine gara - Ho un contratto fino al 30 giugno e darò tutto per la Roma fino alla fine, provando a raggiungere i risultati che vogliono la proprietà e i tifosi. Pensieri? L'unica cosa a cui abbiamo pensato è stata vincere contro il Cagliari. Io poi sono uno che vive molto isolato dal rumore che arriva da fuori. Peccato per la sosta, spero di riuscire a recuperare gli infortunati".