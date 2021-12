La casa stregata: Mou e la Roma frenano ancora

L’1-1 con la Sampdoria è già l’ennesima occasione persa per i giallorossi nella corsa al quarto posto

Se tutte le strade portano a Roma, la Roma ha un problema, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Sembra paradossale, eppure l’Olimpico — carico di 50 mila persone che hanno preferito il campionato alle ultime corse dello shopping — da feudo accogliente sta diventando una trappola. L’1-1 con la Sampdoria è già l’ennesima occasione persa per la squadra di Mourinho, che avrebbe potuto ridurre a 4 punti il distacco dall’Atalanta quarta e invece deve accontentarsi di mantenere il sesto posto con la Fiorentina. Al giro di boa, bilancio obbligato di ogni stagione, la squadra ha 5 punti meno di un anno fa, e dopo aver speso 90 milioni sul mercato non può che essere una delusione. “La classifica è normale, ma noi abbiamo giocato per vincere, loro no, una partita brutta“, la sentenza di Mourinho. Certo, da due mesi l’Olimpico è stregato, la squadra ha vinto solo 2 delle ultime 6 partite in campionato e ha fatto poco meglio — 3 su 8 — contando anche le coppe. Un problema da risolvere, visto che nel primo mese del nuovo anno giocherà 4 gare su 5 a Roma, tre di campionato e una di Coppa Italia. Insomma, il futuro passa per l’Olimpico. E, se oggi il governo dovesse introdurre l’obbligo di tamponi per entrare allo stadio, a gennaio in questa casa fredda la Roma rischierebbe di ritrovarsi quasi da sola.