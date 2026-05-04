Juve e Milan frenano: per la Roma riparte la corsa Champions

Il pareggio della Juventus contro il Verona non può essere ignorato. Gian Piero Gasperini l’ha già fatto sapere alla squadra. È l’occasione di riaggrapparsi al treno della Champions League, distante ora quattro punti. Stasera la Roma, che ospita la Fiorentina, ha la possibilità di portarsi a un punto dal quarto posto. Certo, gli scontri diretti sorridono alla Juventus e al Milan (terzo). L’approdo in Champions - sottolinea Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - rasserenerebbe le nubi sopra Trigoria. I quasi 20 milioni garantiti nell'immediato dalla partecipazione alla competizione aiuterebbero Gasperini a costruire un futuro diverso, e con una strategia diversa anche per quanto riguarda le possibili uscite dei big, ora necessarie per restare entro i paletti imposti dalla Uefa. Corbin Friedkin, fratello del vicepresidente Ryan, è a Trigoria. L'obiettivo? Distendere gli animi dopo settimane di turbolenza, non ancora smaltite del tutto. "La società ha patito una grossa delusione, che non si aspettava. È stata presa una strada che non era immaginata". Il riferimento di Gasperini, che anche stavolta evita di fare nomi, è all’ex senior advisor Claudio Ranieri. Il tecnico vuole guardare oltre. Prima di tutto al nome del nuovo direttore sportivo, anche se Ricky Massara per ora resiste. "Parlerà la società, ma sarà necessaria chiarezza", il commento dell’allenatore.