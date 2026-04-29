Inter-Roma, mistero Var. Richiesti i file originali

C'è un'altra partita sospetta, la sesta, nel mirino dei magi strati. Un match tra i più discussi della scorsa stagione e decisivo per lo scudetto. Perché ora la procura di Milano punta ad accertare quanto accaduto anche durante Inter-Roma. Per verificare se sia vero quanto riferito da almeno due testimoni sentiti nell'inchiesta sugli arbitri che conta per ora cinque indagati: la "bussata" del supervisore Andrea Gervasoni al vetro della sala Var e il "fatevi i fatti vostri" ai varisti su un rigore non concesso all'Inter. L'ingerenza, come pubblicato da Repubblica, è stata denunciata dall'ex arbitro Domenico Rocca. Ed è stata confermata anche da un altro ex fischietto, convocato più volte e per svariate ore di verbali riempiti. Entrambi hanno riferito quanto, a loro dire, circolerebbe tra gli addetti ai lavori: nelle battute finali di Inter-Roma, giocata il 27 aprile 2025, l'arbitro in campo Michael Fabbri lascia correre il fallo di Ndicka sul nerazzurro Bisseck. In sostanza il "sistema" dell'ex designatore Gianluca Rocchi che sta scuotendo il mondo del calcio, mettendo in stand by anche alcuni sponsor di A che attendono di vedere che succede. L'avvocato Antonio D'Avirro ha fatto sapere che domani Rocchi non si presenterà nemmeno dal pm.