Inizia l’era Mou, giovedì il debutto. Nuova area scouting

Lo Special One sarà presentato alla stampa presso la Terrazza Caffarelli

E’ stata rifondata l’area scout, che risponderà direttamente a Pinto. Sarà composta da José Fontes (ex Leicester), Enrico Paresce (ex Milan), Mauro Leo (ex Juve e Inter), Javier Weimar (ex Racing Avellaneda e Bayer Leverkusen) e Alessio Scarchilli, ex calciatore del club e già collaboratore dell’area scouting negli ultimi anni. Non ci sarà un capo, tutti faranno riferimento direttamente a Pinto, lavoreranno tutti dentro Trigoria scandagliando i mercati in ascesa come Belgio, Danimarca e Austria,