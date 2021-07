Il patto d’acciaio tra Mourinho e Zaniolo: “Saremo grandi”

Il tecnico ha lanciato messaggi chiari al talento. Per Nicolò è tempo di diventare adulto

La promessa di Mourinho a Zaniolo:"Se mi segui, vinceremo insieme". Non una frase di circostanza, di quelle all’apparenza banali, ma un concetto ribadito più volte dal tecnico al ragazzo. Diventato padre di Tommaso, per la prima volta a 22 anni, con tutte le difficoltà di una paternità vissuta a distanza, Zaniolo si ritrova comunque improvvisamente adulto, e con la necessità di crescere velocemente, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. In questo senso Mourinho può essere l’allenatore giusto nel momento giusto. Il bel gol contro il Debrecen è un segnale che dal punto di vista fisico Zaniolo sta bene. Ora deve dimostrare al mister più esigente che abbia mai avuto, di saper essere continuo sul campo e rispettoso fuori.