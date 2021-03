Il Napoli s’allena, giallorossi in Ucraina. Dzeko riposa oggi in vista di domenica

Mentre il Napoli ha svolto ieri il suo primo allenamento settimanale per preparare la sfida dell’Olimpico di domenica sera, la Roma è volata ieri a Kiev, città in cui stasera affronterà nel ritorno degli ottavi d’Europa League lo Shakhtar Donetsk.

I prossimi avversari della Roma in campionato, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, avrebbero dovuto recuperare ieri sera la sfida con la Juventus, riuscendo però a rinviare la gara, di comune accordo con i bianconeri, per evitare di avere due scontri diretti per la Champions a distanza di pochi giorni.

I giallorossi percepiscono in questa decisione un senso di fastidio, visto che, al contrario, rientreranno nella capitale solamente nella giornata di domani, dopo aver dormito in Ucraina, per evitare stress e corse post partita. In pratica, Pellegrini e compagni prepareranno il big match dell’Olimpico con un solo giorno di lavoro, sabato.

Dzeko ha festeggiato ieri i suoi 35 anni, per quello che è stato il sesto compleanno con la maglia della Roma. Per lui 248 partite e 116 gol in giallorosso, terzo marcatore di sempre, dietro Totti e Pruzzo. In questi primi mesi del 2021, il bosniaco ha realizzato solamente tre reti e sta faticando a ritrovare una buona condizione atletica dopo l’ultimo infortunio muscolare. Stasera andrà in campo Borja Mayoral e poi, contro il Napoli, toccherà al numero nove partire dal primo minuto per provare a battere una diretta concorrente per la prima volta in questa stagione, consentendo alla Roma di restare aggrappata alla zona Champions.