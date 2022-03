Il mercato si fa Special e punta verso Lisbona

I giallorossi nonostante il passaggio del turno in Conference League pensano già al prossimo mercato estivo. L'itinerario porta dritto in Portogallo

“Quem tem boca vai a Roma!” ovvero “Chi ha la lingua arriva a Roma!“. Come scrive Andre Di Carlo su La Repubblica, si tratta di un modo di dire portoghese che descrive una persona spigliata, coraggiosa nel chiedere quello di cui ha bisogno. Come Mourinho, che a Roma è già arrivato e ha fatto capire cosa necessita la sua squadra per compiere il salto di qualità. Ha già portato nella Capitale qualche suo connazionale, vedi Rui Patricio e Sergio Oliveira, ma il numero di portoghesi a Trigoria potrebbe aumentare. Diogo Dalot sogna di tornare in Serie A e il suo agente ne ha già iniziato a discutere con la Roma. Per la mediana il sogno si chiama Renato Sanches: a gennaio è stato ad un passo dal Milan, poi un’improvvisa richiesta del suo procuratore, Mendes, ha fatto saltare il banco. E dalle parti di Milanello sono convinti che nell’ombra ci sia la Roma. Per l’attacco il profilo di Gonçalo Guedes del Valencia piace e non poco. A completare il puzzle, un portoghese d’adozione: parliamo di Mile Svilar, giovane portiere in uscita dal Benfica. Nomi, idee e prospettive, ma servirà un flusso importante di soldi per realizzarlo. Occhio a cessioni eccellenti: servirà far cassa per continuare a costruire una Roma Special.