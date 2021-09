Il codice segreto delle cene di Mourinho e gli studi sui leader criminali

"Nella visione idilliaca e compiaciuta di questo inizio che sa di innamoramento il professionista Mourinho non si concede svaghi"

C'è un format di successo, si chiama "Le cene di Mourinho", scrive Gabriele Romagnoli su Repubblica. Nella prima puntata il protagonista mangia in treno: indossa una polo amaranto, occhiali, il menù prevede pizza e coca-cola. È un avvicinamento al popolo, oltreché l'unico cibo disponibile salendo sul Frecciarossa. Nella seconda puntata l'allenatore della Roma è a un tavolo di un ristorante ai Parioli. A dare il tono della scena è un abat-jour che con luce fioca illumina un vasetto con tre timidi garofani e il volto del mister, abbassato mentre osserva lo schermo del cellulare. Nella visione idilliaca e compiaciuta di questo inizio che sa di innamoramento il professionista Mourinho non si concede svaghi: o cena in fretta come può o lo fa con il suo vice. Ha studiato il comportamento dei leader: politici, religiosi, criminali. Ha imparato che occorre sparire per essere desiderabili, ma riapparire per essere credibili. Alterna le due fasi, come i veri potenti.