I tifosi con Dan. Proietti: “Ma non venda i nostri gioielli”

Sui social network si è scatenato l’entusiasmo, seppur cauto, dei tifosi della Roma per la notizia della cessione della società da parte di Pallotta al magnate texano Dan Friedkin. Come scrive ‘La Repubblica’, di Friedkin ha parlato anche Gigi Proietti, noto attore romano e grandissimo tifoso della Roma: “Non ne so ancora un granché. Quello che auspico è che non si cerchi di fare cassa, con la nuova proprietà. Bisogna tenere i pezzi pregiati, gioielli come Zaniolo e Pellegrini che ci siamo cresciuti in casa”. In attesa di nuove novità sul fronte stadio, le cifre dell’affare si aggirano intorno agli 800 milioni, compresi i 272 di debiti e i 150 dell’aumento di capitale.